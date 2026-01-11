Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Τετέ στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την πώληση του Ματέους Τετέ στην Γκρέμιο, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της βραζιλιάνικης ομάδας. Η παραχώρηση του 26χρονου εξτρέμ γνωστοποιήθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.
  • Οι «πράσινοι» θα καρπωθούν 6,5 εκατ. ευρώ από την πώληση του Τετέ, ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ με τα μπόνους. Διατήρησαν επίσης ποσοστό μεταπώλησης 25%.
  • Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε το 2024, κατέγραψε 75 συμμετοχές και 13 γκολ με το Τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον παίκτη για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ματέους Τετέ

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Γκρέμιο, ανακοινώθηκε επίσημα κι από τον Παναθηναϊκό η πώληση του Ματέους Τετέ στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε. Στο ημίχρονο του εν εξελίξει αγώνα με τον Πανσερραϊκό, οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν την παραχώρηση του 26χρονου εξτρέμ στο βραζιλιάνικο κλαμπ για τα επόμενα 4 χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Ματέους Τετέ στη Γκρέμιο της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το 2024 από τη Γαλατασαράι και έγινε άμεσα βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 75 συμμετοχές και 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τετέ σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

Ο Παναθηναϊκός θα καρπωθεί απ’ την πώληση του Τετέ 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ με τα μπόνους στόχων και συμμετοχών το όλο ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ. Οι «πράσινοι» διατήρησαν και ποσοστο μεταπώλησης 25%.

 

