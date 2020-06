Σε διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας έδωσαν το "παρών" στο Μιλγουόκι τα αδέλφια Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Άλεξ περπάτησαν ειρηνικά μαζί με χιλιάδες διαδηλωτές, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το γνωστό σύνθημα: I can't breathe ("Δεν μπορώ να αναπνεύσω", τα τελευταία λόγια του Τζορτζ Φλόιντ πριν δολοφονηθεί από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις).

Μάλιστα ο Giannis μοίραζε και μπουκαλάκια νερό σε άλλους διαδηλωτές. Μαζί με τα τρία αδέλφια περπάτησαν και άλλοι μπασκετμπολίστες των Μιλγουόκι Μπακς.

"Θέλω το παιδί μου να ζήσει εδώ στο Μιλγουόκι και να αισθάνεται ασφαλές στους δρόμους", είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιώντας την ντουντούκα των διαδηλωτών.

"Δεν θέλω ο γιος μου να μεγαλώσει με μίσος στην καρδιά του. Δεν είμαστε εδώ για να κυνηγήσουμε τη δημοσιότητα, αλλά για να απαιτήσουμε δικαιοσύνη". Για λίγο, μάλιστα, περπάτησε δίπλα του και η σύντροφός του, Μαράια, κρατώντας στα χέρια της τον ηλικίας πέντε μηνών γιο του ζευγαριού, Λίαμ. Ο Γιάννης, ο Θανάσης και άλλοι παίκτες των Μπακς εμφανίστηκαν στην 27η οδό πάνω σε φορτηγάκια μεταφορικής εταιρείας, από τα οποία μοίρασαν στο πλήθος νερό και τρόφιμα.

“We want change. We want justice.”

Giannis addressing the protesters in Milwaukee

(via @Sam__CT) pic.twitter.com/IIKT5d3uau