Super League: Αναβάλλεται ο αγώνας «Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Σούπερ Λίγκας και κατέθεσε αίτημα αναβολής του παιχνιδιού του με τον Αστέρα Τρίπολης για τη 17η αγωνιστική, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην αρκαδική πρωτεύουσα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου (18:30).

Τρεις ημέρες αργότερα (20/1, 22:00) ακολουθεί το πιο κρίσιμο έως αυτή τη στιγμή παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Champions League, με αντίπαλο την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένας αγώνας από τον οποίο εξαρτάται το μέλλον τους στην ύπατη διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, καθώς με νίκη θα έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση (πλέι οφ).

Ως εκ τούτου, από την τεχνική ηγεσία κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν επιπλέον ημέρες για την προετοιμασία αυτής της συνάντησης, ενώ ταυτόχρονα οι παίκτες και πιο ξεκούραστοι θα είναι και την πιθανότητα τραυματισμών θα μειώσουν.

Η νέα ημερομηνία τέλεσης του αγώνα με το αρκαδικό συγκρότημα θα οριστεί προσεχώς από τη διοργανώτρια αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ανοδική “τροχιά” η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

JP Morgan: Αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Super Cup Ισπανίας: Στον τελικό με Μπαρτσελόνα η Ρεάλ, που κέρδισε 2-1 την Ατλέτικο – Δείτε τα γκολ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού S...
00:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει Μπάγερν Μονάχου: «Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολοι Νιλικίνα και Τζόουνς»

Ο Ολυμπιακός, μετά την ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη ανήμερα των Φώτων, ετοιμ...
00:25 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Έ(Χ)ασε την ευκαιρία να ξεφύγει η Άρσεναλ, 0-0 με την Λίβερπουλ

Το 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και στ...
23:49 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Εργκίν Αταμάν: «Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό, τον κορυφαίο σύλλογο στην Ευρώπη»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ, επικρατώντας με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια, σε έν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι