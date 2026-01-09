Σέρρες: Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 16χρονος στην απολογία του – «Εμπλέκονται κι άλλοι δράστες» λένε οι δικηγόροι της οικογένειας του 17χρονου

Σέρρες: Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 16χρονος στην απολογία του – «Εμπλέκονται κι άλλοι δράστες» λένε οι δικηγόροι της οικογένειας του 17χρονου

Σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων οδηγείται ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε θανάσιμα τον 17χρονο, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, στις Σέρρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αποφασίστηκε να του επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης.

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 16χρονος φέρεται να αρνήθηκε πως είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στην αστυνομία ότι αφορμή για την επίθεση στάθηκε μία κοπέλα, ενώ υποστήριξε ότι μετά από λογομαχία κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο 17χρονο θύμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια του νεαρού, από την οικογένεια του οποίου ζήτησε συγγνώμη. «Εάν γύριζα πίσω τον χρόνο θα χειριζόμουν διαφορετικά το θέμα» φέρεται να είπε.

«17 ετών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή»

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογία, έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες που κρατώντας πλακάτ ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δικαιωθεί η μνήμη του ανήλικου θύματος. «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει», «17 ετών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή» και «Καμία ανοχή στη βία» ήταν κάποια από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ.

Δείτε βίντεο της ΕΡΤ από την συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια:

Δείτε εικόνες:

«Εμπλέκονται κι άλλοι δράστες»

Σε δηλώσεις τους μετά το πέρας της διαδικασίας, δικηγόροι της οικογένειας του 17χρονου ζήτησαν να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση αυτού του «στυγερού εγκλήματος», διατυπώνοντας ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής κι άλλων δραστών.

«Αυτό που θέλει να πει η οικογένεια είναι να μην ξαναγίνει τέτοιο έγκλημα, να μην το ξαναδούμε ποτέ όχι μόνο στις Σέρρες αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα» ανέφερε ο εκ των συνηγόρων της οικογένειας Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ζητώντας να «ανοίξουν τα στόματα».

Σέρρες, ξυλοδαρμός, 16χρονος

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα συνέβησαν στις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας (5/1) στην πόλη των Σερρών- την ώρα εκείνη ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε το λόγο από το θύμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο παθών, ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανέβει στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα – μάλιστα – που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του 17χρονου γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

