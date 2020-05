Ο Greek Freak παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ που έχει καθηλώσει τους τηλεθεατές σε όλον τον πλανήτη. Το ντοκιμαντέρ του Netflix "Τhe Last Dance" ρίχνει φως στο εσωτερικό των θρυλικών Σικάγο Μπουλς και τουAir Τζόρνταν.«Αυτό που κρατάω από τον Μάικλ Τζόρνταν στο ντοκιμαντέρ «The Last Dance» είναι ότι το κυνήγι της τελειότητας είναι αποστολή ζωής». Με αυτά τα λόγια στο twitter, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, εξήγησε αυτό που βίωσε παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ και την προσωπικότητα του Μάικλ Τζόρνταν.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ δέκα επεισοδίων, που παρουσιάζει τη συναρπαστική σεζόν 1997-98 μέχρι και τον τελευταίο τίτλο των Σικάγο Μπουλς. Οι θεατές θα μεταφερθούν εκεί όπου όλα ξεκίνησαν -από τις παιδικές ρίζες του Τζόρνταν, στις κακές συνθήκες που επικρατούσαν στους «ταύρους» πριν από την άφιξή του. Πώς "χτίστηκε" η ομάδα του Σικάγο ύστερα από το ντραφτ του Air Mike το 1984; Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι παίκτες των Μπουλς μέχρι τον πρώτο τίτλο τους στο NBA; Η σειρά εξιστορεί στο κοινό τις δοκιμασίες, τις δυσκολίες και τους θριάμβους που διαδραματίσθηκαν εντός αλλά κυρίως εκτός γηπέδου και αποτέλεσαν μέρος ενός φαινομένου αλλαγής κουλτούρας, με την «υπογραφή» του αέρινου Μάικλ Τζόρνταν των Σικάγο Μπουλς.