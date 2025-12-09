Ζάκυνθος: Συνελήφθη 49χρονος για ληστεία με την απειλή ψαλιδιού σε βενζινάδικο

  • Ληστεία με την απειλή ψαλιδιού έκανε ένας 49χρονος το πρωί της Δευτέρας (8/12) σε βενζινάδικο στη Ζάκυνθο.
  • Αφαίρεσε από τον υπάλληλο το ποσό των 90 ευρώ με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου και τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ψαλίδι και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ο 49χρονος αρχικά έβαλε καύσιμο στο όχημά του και στη συνέχεια με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, αφαίρεσε από τον υπάλληλο το ποσό των 90 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Ο 49χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα, ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ψαλίδι και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

 

