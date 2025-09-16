Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα που προκλήθηκε από σπασμένο αγωγό νερού

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Πανοράματος στη Βούλα, όπου ένα αυτοκίνητο βυθίστηκε σε τρύπα που είχε ανοίξει στο οδόστρωμα της οδού Σπερχειάδος.

Το γεγονός προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη σε αγωγό νερού, που είχε σπάσει από νωρίς το μεσημέρι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, τα νερά άρχισαν να τρέχουν από τις 4 το μεσημέρι και η πίεση ήταν τόσο μεγάλη ώστε εκτοξεύτηκαν σε ύψος μέχρι και 30 μέτρων.

Αρχικά, στο σημείο υπήρχε μόνο μια μικρή ρωγμή στο οδόστρωμα, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, ο αγωγός «εξερράγη», με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να υποχωρήσει και το όχημα να πέσει μέσα στην τρύπα.