Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα που προκλήθηκε από σπασμένο αγωγό νερού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα που προκλήθηκε από σπασμένο αγωγό νερού

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Πανοράματος στη Βούλα, όπου ένα αυτοκίνητο βυθίστηκε σε τρύπα που είχε ανοίξει στο οδόστρωμα της οδού Σπερχειάδος.

Το γεγονός προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη σε αγωγό νερού, που είχε σπάσει από νωρίς το μεσημέρι, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο που παρουσίασε το Mega, τα νερά άρχισαν να τρέχουν από τις 4 το μεσημέρι και η πίεση ήταν τόσο μεγάλη ώστε εκτοξεύτηκαν σε ύψος μέχρι και 30 μέτρων.

Αρχικά, στο σημείο υπήρχε μόνο μια μικρή ρωγμή στο οδόστρωμα, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα, ο αγωγός «εξερράγη», με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να υποχωρήσει και το όχημα να πέσει μέσα στην τρύπα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Περίεργη δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ – Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μηνύει τον… Μαρκ Ζάκερμπεργκ
περισσότερα
22:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριο επεισόδιο στον Κορυδαλλό: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ στον Κορυδαλλό. Το άγριο ...
22:08 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2963 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (16/9). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
21:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αιτωλοακαρνανία: 71χρονος γρονθοκόπησε την σύζυγο και την κόρη του

Συνελήφθη και πέρασε σε αυτόφωρο, σήμερα, Τρίτη (16/09), ένας 71χρονος που φέρεται να επιτέθηκ...
20:58 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ευλογιά των προβάτων: Τα μέτρα για τον περιορισμό και την εκρίζωση της νόσου – Ερωτήσεις και απαντήσεις για κτηνοτρόφους και καταναλωτές

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μία σοβαρή νόσος που προσβάλλει μόνο τις αίγες και τα πρόβατα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος