Βόλος: Με κομβόι στο λιμάνι σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Μαγνησία

Με προσυγκεντρώσεις στο Καράβωμα, στον Ριζόμυλο και στον περιφερειακό του Βόλου, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, θα κατευθυνθούν σήμερα (10/2) στο λιμάνι της πόλης, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Οι προσυγκεντρώσεις θα γίνουν στις 16:30 στο Καράβωμα, αλλά και στον Ριζόμυλο, που ήδη κάποια τρακτέρ βρίσκονται στον δρόμο και στις 17:15 θα υπάρξει στον περιφερειακό του Βόλου, στο ύψος της Ιωλκού, σύμφωνα με το gegonota.news.

Εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα υπάρξει και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από καϊκια. Ταυτόχρονα, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Aγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας κ. Γεωργαδάκης, για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή 200 αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι από τον Νομό.