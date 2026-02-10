Βόλος: Με κομβόι στο λιμάνι σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Μαγνησία

Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες, Βόλος

Με προσυγκεντρώσεις στο Καράβωμα, στον Ριζόμυλο και στον περιφερειακό του Βόλου, αγρότες, αλιείς, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, θα κατευθυνθούν σήμερα (10/2) στο λιμάνι της πόλης, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας.

Οι προσυγκεντρώσεις θα γίνουν στις 16:30 στο Καράβωμα, αλλά και στον Ριζόμυλο, που ήδη κάποια τρακτέρ βρίσκονται στον δρόμο και στις 17:15 θα υπάρξει στον περιφερειακό του Βόλου, στο ύψος της Ιωλκού, σύμφωνα με το gegonota.news.

Εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα υπάρξει και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου από καϊκια. Ταυτόχρονα, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Aγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας κ. Γεωργαδάκης, για το συλλαλητήριο στην Αθήνα, έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή 200 αγρότες, αλιείς και κτηνοτρόφοι από τον Νομό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να πάρουμε βιταμίνη D, σίδηρο, πολυβιταμίνες και άλλα συμπληρώματα;

Στην τελική ευθεία η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα

Σούπερ μάρκετ: Αυτές είναι οι νέες προβλέψεις της αγοράς για τις πωλήσει,ς σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Στις 17 Φεβρουαρίου αρχίζει η υποβολή αιτήσεων- Όλες οι λεπτομέρειες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
12:28 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Οι γιατροί μου είπαν ότι πρέπει να παραμείνω στην Αθήνα ώστε να πατήσουμε τον καρκίνο

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, ο ο...
11:13 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα και επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν

Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγρι...
10:36 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανήλικου έξω από τα δικαστήρια – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από ανα...
10:22 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια λόγω οπαδικών διαφορών – Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ

Στην εξιχνίαση δύο εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας, που σημειώθηκαν ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα