Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον 58χρονο λιμενικό για ασέλγεια σε ανήλικους – Απολογείται την Τρίτη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος του 58χρονου ανώτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου, για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του ανακριτή, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 58χρονος τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση από τους «αδιάφθορους» αστυνομικούς, ύστερα από σχετικές καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση των αρχών.

Ο λιμενικός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολείο όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι, τη στιγμή που φέρεται να επιχειρούσε να τους επιβιβάσει σε όχημά του.

Οι ανήλικοι εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί βιασμό. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους φέρονται να περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του Λιμενικού, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται υπό άκρα μυστικότητα.