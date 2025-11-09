Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον 58χρονο λιμενικό για ασέλγεια σε ανήλικους – Απολογείται την Τρίτη

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος του 58χρονου ανώτερου αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου, για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών Ρομά.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του ανακριτή, αλλά ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 58χρονος τελούσε υπό διακριτική παρακολούθηση από τους «αδιάφθορους» αστυνομικούς, ύστερα από σχετικές καταγγελίες που περιήλθαν σε γνώση των αρχών.

Ο λιμενικός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολείο όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι, τη στιγμή που φέρεται να επιχειρούσε να τους επιβιβάσει σε όχημά του.

Οι ανήλικοι εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί βιασμό. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους φέρονται να περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα.

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους του Λιμενικού, ενώ η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται υπό άκρα μυστικότητα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπλαχνικό λίπος: Το μυστικό που πρέπει να γνωρίζετε για να το μειώσετε;

Ποια συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε τις επιταγές

Οινοτουρισμός: Στις προτεραιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Πώς μπορεί να μεταμορφώσει την οικονομ...

Απενεργοποίησε τώρα το ACR στην τηλεόρασή σου – Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία για την ιδιωτικότητα

Κινέζοι αστροναύτες απολαμβάνουν το «πρώτο διαστημικό μπάρμπεκιου» με φτερούγες κοτόπουλου στον νέο φούρνο της Tiangong
περισσότερα
16:50 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία στα Βορίζια – Έκκληση του ιερέα του χωριού «να επικρατήσει η ειρήνη»

Δεν τελέστηκαν τελικά σήμερα τα 9ήμερα μνημόσυνα για τον 39χρονο και την 56χρονη που έπεσαν νε...
16:34 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Εύβοια: Έκλεισαν τον δρόμο προς Σχηματάρι για να κάνουν κόντρες – ΦΩΤΟ

Ένα γεγονός που προκαλεί αίσθηση συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (9/11), όταν πολίτες έκλεισαν...
16:10 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Τους έπεισαν να τους δώσουν 45.000 ευρώ για να τους μεταβιβάσουν ακίνητο από πλειστηριασμό

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού, με τους αστυνο...
15:59 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Παγκράτι: Τροχαίο στην Υμηττού – Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα και τούμπαρε – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγο στην Υμηττού, στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου, στο Παγκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα