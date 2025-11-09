Παγκράτι: Τροχαίο στην Υμηττού – Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα και τούμπαρε – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Παγκράτι: Τροχαίο στην Υμηττού – Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα και τούμπαρε – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγο στην Υμηττού, στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου, στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια τούμπαρε στη μέση του δρόμου. Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες σε τυχόν τραυματίες, αλλά και δυνάμεις της Τροχαίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται, σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, δεν φαίνεται να υπήρξε εμπλοκή του τρόλεϊ που περνούσε από το σημείο.

Δείτε τις φωτογραφίες του enikos.gr:

16:50 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

