F-35 και Rafale ταρακούνησαν τον Φαληρικό όρμο – ΒΙΝΤΕΟ

Γερές αεροπορικές δόσεις από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας πήραν χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν στον Φαληρικό όρμο για να παρακολουθήσουν το Air Show της Πολεμικής Αεροπορίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η κορύφωση των εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας ολοκληρώθηκε πριν λίγο με ένα εντυπωσιακό Air Show, που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χιλιάδες κόσμου, που κατέκλεισαν τον Φλοίσβο.

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και φυσικά του Αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη, πραγματοποιήθηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά Air Show.

Ο ίδιος ο Αρχηγός ΓΕΑ με προσωπική συνεννόηση με τον Αμερικανό Ομόλογό του, πέτυχε να κάνει την εμφάνισή του στον Φαληρικό όρμο ένα μαχητικό F-35, προερχόμενο από αμερικανική βάση στην Ιταλία.

«Ο κόσμος έπρεπε να πάρει μία ιδέα που πηγαίνουν τα χρήματα από το υστέρημά του. Το οφείλουμε σε αυτούς που στηρίζουν το έργο μας και μας εμπιστεύονται ώστε να έχουμε την πιο ισχυρή Πολεμική Αεροπορία από ποτέ» ανέφερε σε πηγαδάκι το «πρώτο γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Air Show άνοιξε το F-35 της USAF. Στην Ελλάδα τα πρώτα μαχητικά 5ης γενιάς θα αρχίσουν να προσγειώνονται το 2030.

Ακολούθησε μία εντυπωσιακή επίδειξη από ένα ζεύγος μαχητικών RAFALE, ότι πιο σύγχρονο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στο Αιγαίο.

Σε μία σύνδεση με το παρελθόν, έκαναν εντυπωσιακές διελεύσεις τα ιστορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας Spitfire και Harvard, για να ακολουθήσει η ομάδα επιδείξεων ΔΑΙΔΑΛΟΣ με τον πιλότο να πραγματοποιεί εντυπωσιακές διελεύσεις, φτάνοντας τα 6G, με ένα αεροσκάφος Τ-6.

Τον κόσμο ξεσήκωσε εν συνεχεία η ομάδας ΖΕΥΣ με το F-16 Block 52+, που έκανε χαμηλά περάσματα και ακροβατικά, αγγίζοντας τα 9G. Έκανε δύο φορές άφεση flares ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

«Όλοι είχαν την ευκαιρία να καταλάβουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Πολεμική μας Αεροπορία. Αλλά κυρίως να αντιληφθούν το εξαιρετικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού, των γυναικών και των ανδρών που πετούν αυτά τα αεροπλάνα και με τον τρόπο που τα πετάνε παρέχουν ασφάλεια στην κάθε Ελληνίδα στον κάθε Έλληνα πολίτη. Υπερασπίζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας: «Είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τον Αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας και να τον παρακαλέσω να διαβιβάσει σε όλους τους ιπτάμενους αλλά και τους τεχνικούς και τα στελέχη τα πιο θερμά συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά μου και της κυβέρνησης αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας για το εκπληκτικό έργο που κάνουν. Και κάτι τέλευταίο. Είμαστε σε μία αλλαγή εποχής. Περνάμε στα F-35, περνάμε στα drones, περνάμε σε άλλες δυνατότητες. Ένα πράγμα όμως δε θα αλλάξει. Η βασική αποστολή. Η στήριξη της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και της πατρίδας μας. Χρόνια Πολλά».

Χθες, Σάββατο, η ΠΑ άνοιξε τις πύλες της στην Σχολή Ικάρων, στην βάση του Τατοΐου στο πλαίσιο του εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στους χώρους της Open Day ξεναγήθηκε η Α.Ε. ο Προέδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από τη στρατιωτική και πολιτική Ηγεσία, μετά το πέρας της τελετής του Επίσημου Εορτασμού, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο προσήλθε και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πλήθος επισκεπτών — μεταξύ των οποίων οικογένειες, μαθητές και φίλοι της ΠΑ — είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητές της, μέσα από μια σειρά δράσεων και διαδραστικών εμπειριών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

• Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσης αεροσκαφών F-16 και F-35, καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)

• Εκθέσεις φωτογραφίας και εργαστήρια αερομοντελισμού από τους Συλλόγους «Αναχαίτιση», «Απογείωση», «Δαίδαλος» και «Ελληνικά Φτερά»

• Αγώνες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης μεταξύ της ΣΙ και παλαίμαχων αθλητών

• Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ολυμπιονικών

• Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick»

• Επίδειξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drone Show)

• Συναυλία με τη συμμετοχή επώνυμων καλλιτεχνών και της Μουσικής της ΠΑ

• Food & Drink Spots για το κοινό

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παραβρέθηκε σε όλες τις δραστηριότητες της Open Day, όπου υποδέχθηκε και ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία και τη συμμετοχή τους, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το κοινό που επισκέφθηκε τη ΣΙ, εκφράζοντας τη χαρά και την εκτίμησή του για τη θερμή ανταπόκριση όλων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους μαθητές σχολείων από το Διδυμότειχο και τα Ανώγεια, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από την ΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του εορτασμού, να προσφέρουν με ιδιαίτερη χαρά συμβολικά αναμνηστικά δώρα στον Αρχηγό ΓΕΑ, ενώ το κοινό εξέφρασε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το έργο και την προσφορά της ΠΑ.

Δείτε εικόνες: