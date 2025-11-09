Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Πηγή: Reuters

