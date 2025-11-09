Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Τους έπεισαν να τους δώσουν 45.000 ευρώ για να τους μεταβιβάσουν ακίνητο από πλειστηριασμό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιπολικό

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας που για -κατά περίπτωση- απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.

Η επιχείρηση για την σύλληψη του 39χρονου και της 29χρονης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των 45.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου ύστερα από πλειστηριασμό.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης και έτσι το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου την συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια σε έρευνα στο σπίτι της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο, καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκε και άλλη μία περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σπλαχνικό λίπος: Το μυστικό που πρέπει να γνωρίζετε για να το μειώσετε;

Ποια συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια κατά 20%, σύμφωνα με μελέτη

«Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: Μέχρι πότε μπορείτε να εξαργυρώσετε τις επιταγές

Οινοτουρισμός: Στις προτεραιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Πώς μπορεί να μεταμορφώσει την οικονομ...

Απενεργοποίησε τώρα το ACR στην τηλεόρασή σου – Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία για την ιδιωτικότητα

Κινέζοι αστροναύτες απολαμβάνουν το «πρώτο διαστημικό μπάρμπεκιου» με φτερούγες κοτόπουλου στον νέο φούρνο της Tiangong
περισσότερα
16:50 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία στα Βορίζια – Έκκληση του ιερέα του χωριού «να επικρατήσει η ειρήνη»

Δεν τελέστηκαν τελικά σήμερα τα 9ήμερα μνημόσυνα για τον 39χρονο και την 56χρονη που έπεσαν νε...
16:34 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Εύβοια: Έκλεισαν τον δρόμο προς Σχηματάρι για να κάνουν κόντρες – ΦΩΤΟ

Ένα γεγονός που προκαλεί αίσθηση συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (9/11), όταν πολίτες έκλεισαν...
16:18 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βόλος: Κακουργηματική δίωξη στον 58χρονο λιμενικό για ασέλγεια σε ανήλικους – Απολογείται την Τρίτη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βόλου σε βάρος του 58χρονου ...
15:59 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Παγκράτι: Τροχαίο στην Υμηττού – Αυτοκίνητο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα και τούμπαρε – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από λίγο στην Υμηττού, στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου, στο Παγκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα