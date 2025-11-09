Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Τους έπεισαν να τους δώσουν 45.000 ευρώ για να τους μεταβιβάσουν ακίνητο από πλειστηριασμό

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών να προχωρούν στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας που για -κατά περίπτωση- απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.

Η επιχείρηση για την σύλληψη του 39χρονου και της 29χρονης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των 45.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου ύστερα από πλειστηριασμό.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης και έτσι το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου την συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια σε έρευνα στο σπίτι της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο, καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκε και άλλη μία περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.