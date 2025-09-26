Βίντεο – σοκ: Οδηγός κινείται ανάποδα στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών

Ακόμη ένα περιστατικό επικίνδυνης με οδηγό αυτοκινήτου να κινείται ανάποδα Εθνική Οδό είδε το φως της δημοσιότητας, αυτήν την φορά στην Πάτρα,

Όπως φαίνεται στο βίντεο του apohxos.gr, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, ένα όχημα εισήλθε στο ρεύμα εξόδου προς Ρίο κινούμενο όμως… ανάποδα, προκαλώντας σοκ σε διερχόμενους οδηγούς. Το όχημα, μάλιστα, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή, στράφηκε αριστερά, όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Εκτιμάται πως ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχο λάθος στην περιοχή, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για προσοχή στη σήμανση αλλά και μεγαλύτερη εγρήγορση από τους οδηγούς.

 

