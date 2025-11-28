Βελεστίνο: Μοσχάρι επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο σε φάρμα – Με βαριές κακώσεις ο 60χρονος

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 60χρονος κτηνοτρόφος, που δέχτηκε επίθεση από μοσχάρι την στιγμή που άνοιγε την πόρτα του στάβλου του, στο Βελεστίνο.

Το σοβαρό ατύχημα συνέβη σε μεγάλη φάρμα της περιοχής, με το μοσχάρι να χτυπά με ορμή τον κτηνοτρόφο. Ο 60χρονος υπέστη βαριές κακώσεις στο πρόσωπο και το κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε απαιτητικό χειρουργείο στη ρινική περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως αναφέρουν οι γιατροί η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, ενώ ο τραυματίας νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.