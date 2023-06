Τζόνι Ντεπ: Έριξε… άκυρο στην Disney – Γιατί αρνήθηκε να επιστρέψει στους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Οριστικό τέλος έβαλε ο Τζόνι Ντεπ στο σενάριο να συνεργαστεί ξανά με τη Disney, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους «Πειρατές της Καραϊβικής».

Σύμφωνα με την Daily Mail, πηγές από το κοντινό περιβάλλον του ηθοποιού, υποστηρίζουν πως αρνήθηκε κατηγορηματικά να επιστρέψει για έκτη φορά ως «Τζακ Σπάροου», καθώς είναι έξαλλος με τον κολοσσό παραγωγής ταινιών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός, πως η Disney δεν στήριξε τον ηθοποιό στη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης του με την Αμπερ Χερντ.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η προσφορά για να επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ σε ένα ακόμη σίκουελ των «Πειρατών» άγγιζε τα 20 εκατ. δολάρια.

Κατά τις ίδιες πηγές όμως, εκείνος έλεγε στους συνεργάτες του πως «δεν τον ενδιαφέρει να συνεργαστεί ξανά με τη Disney. Τον παράτησαν παρά το γεγονός ότι η Αμπερ έλεγε ένα σωρό ψέματα».

«Έχει αποφασίσει πως ό,τι και αν του τάξουν, όσο μεγάλη κι αν είναι η προσφορά και ο ρόλος, δεν θα συμφωνήσει να επιστρέψει στα στούντιο τους και είναι εξαιρετικά απίθανο αν θα παίξει ξανά γενικά σε ταινία» γράφει στο ίδιο δημοσίευμα.

«Δεν τον ενδιαφέρει να εκφραστεί με λόγια άλλων. Θέλει να εκφραστεί πλέον με δικά του λόγια και συναισθήματα και αυτό θα το κάνει μέσω της τέχνης και της μουσικής προς το παρόν. Δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για το Χόλιγουντ. Σκοπεύει να περάσει περισσότερο χρόνο στη Γαλλία για να αφοσιωθεί σε αυτά» προσθέτουν πηγές από το περιβάλλον του Ντεπ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

