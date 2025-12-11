Τροχαίο στην λεωφόρο Βουλιαγμένης: Από τον Πύργο Ηλείας ο 38χρονος Ζαχαρίας που σκοτώθηκε

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος.
  • Ο Ζαχαρίας Φάμελος ασχολούνταν ενεργά με το djing και υπήρξε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, με προσωπικές κυκλοφορίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού.
  • Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Ασκληπιείο Βούλας, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12) στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος, ο οποίος κατάγεται από τον Πύργο αλλά ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα.

Ο Ζαχαρίας Φάμελος ασχολούνταν εδώ και πολλά χρόνια ενεργά με το djing, έχοντας πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της χώρας. Παράλληλα, υπήρξε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με προσωπικές κυκλοφορίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού, συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα με την τεχνική του κατάρτιση, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 38χρονος.

Από την πρόσκρουση ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

