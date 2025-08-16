Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε οδηγός αυτοκινήτου έπειτα από πρόσκρουση – Δύο τραυματίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τραγικό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ένας νεαρός άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπειτα από εκτροπή του οχήματος για άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του

Το δυστύχημα συνέβη επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στην περιοχή Μίκρας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, που αρχικά απεγκλώβισαν τον νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ άλλοι δύο νεαροί που επέβαιναν στο αυτοκίνητο παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ τραυματισμένοι. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.


Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα αρχικά προσέκρουσε σε καφάο και στη συνέχεια έπεσε σε περίφραξη ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της περιοχής.

07:18 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

