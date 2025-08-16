Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (16/8) στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένας άνδρας ανασύρθηκε από αυτοκίνητο χωρίς τις αισθήσεις του, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε για άγνωστη προς το παρόν αιτία εξετράπη της πορείας του.

Το ατύχημα συνέβη επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής στην περιοχή Μίκρα του δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.