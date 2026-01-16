Τραγωδία στη Σητεία: Ελεύθερος υπό όρους ο 16χρονος οδηγός για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 15χρονο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σητεία, τροχαίο

Ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής Λασιθίου απολογήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 16χρονος οδηγός για το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στη Σητεία, τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, και συγκεκριμένα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρακολούθηση συνεδριών με κοινωνικό λειτουργό. Ο 16χρονος οδηγός του οχήματος, στο οποίο επέβαινε πενταμελής παρέα ανήλικων φίλων, αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι το μοιραίο αυτοκίνητο ανήκε στον πατέρα του αδικοχαμένου 15χρονου, ο οποίος δεν γνώριζε ότι ο μοναχογιός του είχε πάρει τα κλειδιά. Μάλιστα, φέρεται να αναφέρθηκε στους αστυνομικούς ότι ένας από τους λόγους που η παρέα βιαζόταν να επιστρέψει ήταν για να μη γίνει αντιληπτή η απουσία του οχήματος.

Την ίδια ώρα, μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης, γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το Λασίθι. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον Γιάννη, με την κηδεία του 16χρονου να τελείται στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η οικογένεια του Γιάννη είχε εκφράσει την επιθυμία, αντί στεφάνων, να δοθούν χρήματα στον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Σητείας για την στήριξη του νοσηλευτικού ιδρύματος της περιοχής.

