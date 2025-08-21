Τουρκική μαφία: Αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών ο ένας συλληφθείς – Ο «Μάγειρας», η χλιδάτη ζωή και οι… «Γκιουλενιστές»

Πλούσιο φέρεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν την Τετάρτη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε για τον εντοπισμό τους. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία σε βαθμό πλημμελήματος. Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή,

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ένας από τους συλληφθέντες, ο 29χρονος γνωστός ως Ρέιζ, φέρεται να είναι αρχηγός μιας από τις μεγαλύτερες μαφιόζικες συμμορίες διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Τουρκία. Ο συγκεκριμένος θεωρείται από τους τουρκικές αρχές ως ο αρχηγός συμμορίας που επιδίδεται σε λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ενώ καταζητείται και για δολοφονία.

Εκτός από τον 29χρονο, οι αστυνομικοί από τη Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος έχουν συλλάβει και τον αδελφό του που θεωρείται το «νούμερο 2» στην οργάνωση και τα 4 «πρωτοπαλίκαρά» τους.

Οι δύο τους, όμως, φέρεται να κατάγονται από οικογένεια μαφιόζων. Το 2019, οι αρχές της Τουρκίας είχαν συλλάβει τον πατέρα τους με το προσωνύμιο ο «Μάγειρας», με την κατηγορία ότι ήταν υπεύθυνος για τη νόθευση της ηρωίνης την οποία διακινούσε το κύκλωμα στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά του.

Οι πολυτελείς βίλες και τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Οι έξι Τούρκοι – που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία – φαίνεται ότι διήγαγαν πολυτελέστατο βίο στην Ελλάδα.

Οι κατηγορούμενοι αν και δεν έχουν εργαστεί στη χώρα μας διέμεναν σε πολυτελείς βίλες σε Ωρωπό, Νέο Βουτζά και Μαραθώνα όπου και εισέβαλαν αιφνιδιαστικά οι ομάδες του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τους πέρασαν χειροπέδες.

«Ζούσαν μια πολυτελή ζωή, έμεναν σε ακριβές βίλες, οδηγούσαν πανάκριβα θωρακισμένα πολυτελή αυτοκίνητα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ακόμη και ένα πιστόλι Γκλοκ με προσαρμογή σιγαστήρα που παραπέμπει σε εκτελέσεις» αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 σε παλαιότερη έφοδο των αστυνομικών είχαν εντοπιστεί δεκάδες πιστόλια έτοιμα προς πώληση. Πρόκειται για επιχείρηση της ΔΑΟΕ που είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο σε δώμα πολυκατοικίας στην οδό Σκιάθου, στα Πατήσια, κατά την οποία είχαν συλληφθεί δύο αδέλφια Τούρκοι.

Ενδεχομένως λοιπόν, το όπλο που βρέθηκε, να σχετίζεται με εκείνη την παρτίδα, αφού είχαν εισαχθεί από τους εμπλεκομένους για τον εξοπλισμό μελών της τουρκικής Μαφίας.

Οι ιδιόχειρες σημειώσεις

Ιδιαίτερο βάρος ρίχνουν οι ερευνητές της ΕΛΑΣ στις ιδιόχειρες σημειώσεις που βρήκαν σε ένα από τα σπίτια. Σε αυτές αναγράφονται ονόματα, ποσά και ποσότητες ναρκωτικών σε κιλά. Γι’ αυτό και ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρους τους για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος.

Πλέον, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για τους συνεργούς και το πελατολόγιο των συλληφθέντων. Εκτός από τις σημειώσεις βρήκαν πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγια, ποσότητα κάνναβης, 3.600 ευρώ σε μετρητά και αποδείξεις αγοράς αγαθών άνω των 8 χιλιάδων ευρώ.

Γιαλαντζί… «Γκιουλενιστές»

Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, τους τελευταίους μήνες Τούρκοι ποινικοί έρχονται στη χώρα μας είτε για να διαφύγουν από τις αστυνομικές αρχές της Τουρκίας, είτε γιατί κινδυνεύουν από αντίπαλες συμμορίες ή για να συνεχίζουν την εγκληματική τους δραστηριότητα.

«Όλοι όσοι έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα έχουν ισχυριστεί κατά την είσοδό τους στη χώρα μας ότι είναι οπαδοί του Γκιουλέν και αιτούνται άσυλο. Είναι ο εύκολος τρόπος για εκείνους για να περάσουν ανενόχλητοι στην Ελλάδα», αναφέρουν κύκλοι της Αστυνομίας, με τις ελληνικές αρχές να έχουν προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Είχαν λάβει Golden Visa

Σύμφωνα με το MEGA, δύο από τους συλληφθέντες είχαν αποκτήσει Golden Visa, είχαν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. και δήλωναν αντικαθεστωτικοί. Ωστόσο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι συνδέονται με μέλη άλλων τουρκικών συμμοριών και έφτασαν στην Ελλάδα θα να μείνουν μόνιμα. Έχουν αποκτήσει ή νοικιάζουν πολυτελείς κατοικίες μέχρι το 2027 – 2028, προκειμένου να κατευθύνουν από την Ελλάδα το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών από την Τουρκία προς τις ευρωπαϊκές χώρες κι από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Τουρκία.

Πλέον οι Αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε κάποια από τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν φέρει στην Ελλάδα, τα οποία φαίνεται να ανήκουν σε Βούλγαρους ιδιώτες και βουλγαρική εταιρεία, προκειμένου να βρεθούν οι διεθνείς διασυνδέσεις τους. Μάλιστα, ένα από τα αυτοκίνητα αυτά φέρεται να ανήκει σε Βούλγαρο επιχειρηματία που κατηγορείτο για εγκληματικές ενέργειες κι ο οποίος έχει αποβιώσει προ μερικών ημερών.

Επιπλέον οι Αστυνομικοί εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι λαμβάνουν τα χρήματα, αν αυτό γίνεται με ταχυμεταφορές ή με άλλον τρόπο. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν μεγάλο όγκο δεδομένων προκειμένου να βρεθούν όλα τα μέλη του κυκλώματος.

Ειδικό τμήμα για την Τουρκική Μαφία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία σκοπεύει να δημιουργήσει ειδικό τμήμα στο «ελληνικό FBI» (Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος) για να αντιμετωπίσει αποκλειστικά την Τουρκική Μαφία. Δηλαδή για τους Τούρκους κακοποιούς θα υπάρχει πλέον ειδικό τμήμα της ΕΛΑΣ, καθώς οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.