Ουκρανία: Η Ευρώπη ζητεί από τον Τραμπ να στείλει αμερικανικά F-35 στην Ρουμανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Η Ευρώπη ζητεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόνλαντ Τραμπ να αναπτύξει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη στη Ρουμανία στο πλαίσιο των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύμφωνα με όσα γράφει η εφημερίδα, οι Ευρωπαίοι Στρατιωτικοί Αρχηγοί που συζήτησαν τις εγγυήσεις Ασφαλείας προς την Ουκρανία, συζήτησαν και την ανάπτυξη αμερικανικών F-35 στη Ρουμανία, όπου το ΝΑΤΟ κατασκευάζει τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του στην Ευρώπη, ώστε η Ρωσία να βρεθεί αντιμέτωπη με μία αποτροπή, σε περίπτωση που σκεφτεί νέα επίθεση στην Ουκρανία ή άλλη χώρα.

Η σκέψη των στρατιωτικών ηγετών της Ευρώπης έγειρε προς αυτή την κατεύθυνση, αφού την Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την ανάπτυξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος στην Ουκρανία, αλλά δήλωσε πρόθυμος να παράσχει “αεροπορική” υποστήριξη στο πλαίσιο των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Μετά τη συνάντηση της Δευτέρας, στον Λευκό Οίκο, στην οποία συμμετείχαν ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες, οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν την υλικοτεχνική υποστήριξη των Αμερικανών.

Ο στρατηγός Dan Caine, ο Αρχηγός του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, φιλοξένησε τους κορυφαίους στρατηγούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και την Ιταλία για να συζητήσουν τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Τι άλλο ζητούν οι Ευρωπαίοι

Το ΝΑΤΟ εκτελεί επί του παρόντος αποστολές εναέριας αστυνόμευσης στον εναέριο χώρο της Μαύρης Θάλασσας από την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu στη Ρουμανία – η οποία αποτέλεσε κόμβο για τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ και είναι η πιθανότερη τοποθεσία για να σταθμεύσουν τα αμερικανικά αεροσκάφη.

Εκτός από τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη που εδρεύουν στη Ρουμανία, οι ευρωπαϊκές χώρες θέλουν εγγυήσεις για τη συνεχή χρήση αμερικανικών δορυφόρων, για GPS και για αποστολές αναγνώρισης στην Ουκρανία.

Θέλουν τη δέσμευση των ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot και Nasams για την κατάρριψη ρωσικών επιθέσεων, καθώς και την άδεια να πετούν κατασκοπευτικά αεροπλάνα πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η RAF εκτελεί αναγνωριστικές αποστολές με αεροσκάφη Rivet Joint από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, γιατί τα αεροσκάφη που κατασκευάζονται από την Boeing απαιτούν αμερικανική έγκριση για να πετάξουν.

Στο πλαίσιο του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων, η Βρετανία έχει προσφερθεί να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στη δυτική Ουκρανία και μια ταξιαρχία 3.000-5.000 στρατιωτών για την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού. Η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία θα μπορούσαν επίσης να στείλουν στρατεύματα στη δυτική Ουκρανία.

Οι αντιρρήσεις της Ρωσίας

Ωστόσο, η Ρωσία έχει αντιταχθεί στην ανάπτυξη οποιουδήποτε δυτικού στρατεύματος. Την Τετάρτη, ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο θα πρέπει να ασκήσουν βέτο στη δυτική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και δήλωσε ότι οι συνομιλίες του ΝΑΤΟ για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι ένας “δρόμος προς το πουθενά”, αν γίνονται χωρίς την Μόσχα.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που συζητήθηκαν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022 ήταν ένα “πολύ καλό παράδειγμα” για το τι θα ενέκρινε το -Κρεμλίνο. Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Γαλλία – θα είχαν το καθένα την εξουσία να ασκήσουν βέτο στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας.

Μια τέτοια συμφωνία, βέβαια, θα επέτρεπε στο Κρεμλίνο να μπλοκάρει κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στην Ουκρανία. Χθες, Τετάρτη, ο Λαβρόφ αμφιταλαντεύτηκε επίσης για μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια τέτοια συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν ο Τραμπ προσφερθεί να μεσολαβήσει σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής. Ο Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Πούτιν “εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει το επίπεδο των επικεφαλής των αντιπροσωπειών” στις υπάρχουσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν έφτασε να πει ότι η αύξηση αυτή θα μπορούσε να φτάσει στο επίπεδο των αρχηγών κρατών.

Τρεις γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη φέτος σημείωσαν μικρή πρόοδο και αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με περιφρόνηση από το Κρεμλίνο. Ο επικεφαλής Ρώσος διαπραγματευτής σε αυτές τις συνομιλίες ήταν ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, πρώην υπουργός Πολιτισμού.