Φάμελλος από Πάτρα: Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος Πάτρα

Συνάντηση με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, στα πλαίσια της επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους

Ο κ. Φάμελλος ενημερώθηκε εκτενώς από τον δήμαρχο για τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες πυρκαγιάς, αλλά και για τα αιτήματα του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις και την προοπτική αποκατάστασης των ζημιών που έχουν σημειωθεί.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι η εικόνα που έχει αντικρίσει «αποδεικνύει ότι η Πολιτεία δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν υπήρχε επάρκεια στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στον συντονισμό, δεν υπήρχε και πρόληψη όσον αφορά τη δασική πολιτική, αλλά και όσον αφορά τις λειτουργίες άλλων υπηρεσιών, όπως ο ΔΕΔΔΗΕ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι τώρα επείγει το θέμα της αποκατάστασης και προσέθεσε ότι η «αποκατάσταση πρέπει να είναι άμεση, με ευθύνη της Πολιτείας. Ο κ. Μητσοτάκης που απέτυχε και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς, μετριέται τώρα για το αν είναι δίπλα στον πολίτη και στην περιφέρεια της χώρας που υποφέρει».

Αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σημείωσε ότι «απαιτείται σήμερα να έρθουν τα κλιμάκια της κυβέρνησης σε όλες τις πληττόμενες και πληγείσες περιοχές, να εγκατασταθούν έτσι ώστε να γίνουν όλες οι επιθεωρήσεις, η κήρυξη αναδασωτέων περιοχών, με οριοθέτηση των εκτάσεων και να ξεκινήσουν, με εντολές στη δασική υπηρεσία, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα».

Παράλληλα ζήτησε να «υπάρχει αναστολή των φορολογικών- ασφαλιστικών υποχρεώσεων και των κατασχέσεων προς τους πολίτες που έχουν πληγεί και να υπάρχουν εδώ δομές για τους πολίτες και τους αγρότες, ώστε να μην υπάρχει και επιπλέον έλλειμμα, δηλαδή ζημιά στην τοπική κοινωνία». «Πρέπει τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά, να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία μιας ισχυρής Πολιτείας» σημείωσε.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στο γεγονός πώς «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ολοκληρωμένη πρόταση και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και για το τι κάνουμε μετά».

Προσέθεσε επίσης ότι οι δήμοι έχουν ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα σημειώνοντας: «Πρέπει να στηριχθεί η αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν, να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, γιατί η αυτοδιοίκηση στηρίζει τον πολίτη. Και να μην ψάχνει ο κ. Μητσοτάκης μαύρο πρόβατο για να φορτώσει τις ευθύνες που έχει επί της αρχής ο ίδιος, για τα σοβαρά ελλείμματα που έχει η χώρα μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνέχεια θα επισκεφθεί πυρόπληκτες περιοχές σε Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Άρτα.

