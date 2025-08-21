Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημοσίους υπαλλήλους

Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος,

Στην ανάγκη μόνιμης μείωσης του ΦΠΑ και στην επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «Μπορούμε άνετα να μειώσουμε τον ΦΠΑ μόνιμα, μετά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ότι επίκειται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ; Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει στη Βουλή μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και αναστολή του για ένα διάστημα σε κάποια βασικά προϊόντα».

Σημείωσε ακόμη ότι έχει προτείνει «13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, 13η σύνταξη, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους», ενώ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Είναι πανάκριβα τα 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ ή το αντίστοιχο ποσό για τη 13η σύνταξη;».

O κ. Φάμελλος θύμισε ότι σήμερα είναι η επέτειος των 7 χρόνων της Ελλάδας που βγήκε από τα μνημόνια και την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία και σημείωσε: «Μετά από πολύ δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται… Το μεγάλο απόθεμα και ο καθαρός διάδρομος στον δανεισμό δεν αξιοποιήθηκαν.

Τραγικό το έλλειμμα συναλλαγών, τραγικό ότι είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη στον μισθό, με πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Για ποιους είναι η ανάπτυξη; Η παρακαταθήκη της Ιθάκης δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος τότε έλεγε ψέματα για δήθεν 4ο μνημόνιο, για να γίνει πρωθυπουργός».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα έρευνα έδειξε ότι η περίμετρος του λαιμού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για καρδιοπάθειες και διαβήτη – Πώς θα τη με...

Eurostat: 1 στους 5 Έλληνες δεν έχει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα λόγω κόστους-Η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης, προϋπολογισμού 7,95...

Meta: «Παγώνει» τις προσλήψεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την WSJ

Τι σημαίνει η φράση «μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας» και από πού προέρχεται

CERN: Το LHCb collaboration παρατήρησε εξαιρετικά σπάνια αποσύνθεση βαρυονίων
περισσότερα
11:33 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού και τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο του νησιού

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Κ...
20:20 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβολή κυρώσεων στον Ισραήλ – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

Την ανάγκη για άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με...
19:40 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αλ Σίσι – Στο επίκεντρο η κατάσταση στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι (Abdel Fatah El-Sisi...
17:58 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο TikTok για συλλήψεις εμπρηστών: Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ – Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας

Αυστηρό μήνυμα σε όσους προκαλούν πυρκαγιές, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, έστειλε ο Πρωθ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο