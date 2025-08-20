Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Την ανάγκη στήριξης των τοπικών κοινωνιών και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος «έκανε αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, συνομίλησε με αυτοδιοικητικούς φορείς, επαγγελματίες και πολίτες της περιοχής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «στηλίτευσε το γεγονός πως ακόμα μια φορά, παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη».

Στις δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε: «Ενώ η κλιματική κρίση απαιτεί μια ισχυρή Πολιτεία, ο κ. Μητσοτάκης απεχθάνεται καθετί δημόσιο, όπως είναι η πρόληψη των πυρκαγιών, η οργάνωση της Πολιτείας για την πυρόσβεση και η αποκατάσταση. Η χώρα μας φέτος έχει πολύ περισσότερες καμένες εκτάσεις από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τέλος Ιουλίου, ενώ σε επίπεδο Μεσογειακών χωρών, έχουμε πολύ μεγαλύτερες πυρκαγιές από τις υπόλοιπες χώρες».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην προετοιμασία της Πολιτείας και εξήγησε: «Υπάρχει σοβαρότατο έλλειμμα και μεγάλη αδυναμία στην πρόληψη των πυρκαγιών με ισχυρές δασικές υπηρεσίες. Υπάρχει ζήτημα συντονισμού στην πυρόσβεση και προετοιμασίας, μιας και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συμβασιούχους πυροσβέστες με ΜΑΤ και δακρυγόνα όταν ζητάνε μόνιμη απασχόληση».

Για την σημερινή του επίσκεψη σημείωσε: «Ήρθαμε εδώ, στην Ανατολική Αττική για να βάλουμε το μεγάλο ζήτημα της επόμενης μέρας. Η επόμενη μέρα χρειάζεται άμεση οριοθέτηση των καμένων εκτάσεων για να υπάρχουν αποζημιώσεις, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. Και αντιδιαβρωτικά – αντιπλημμυρικά έργα και κήρυξη αναδασωτέας της πυρόπληκτης δασικής περιοχής, αλλά και στήριξη των πολιτών. Να έρθουν τα συνεργεία για να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση και να δοθούν οι αποζημιώσεις οικοσκευής και πρώτης αρωγής, να υπάρξει στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στο επίπεδο της αγροτικής οικονομίας, αλλά και των επαγγελματιών. Να υπάρξουν αποζημιώσεις και στους αγρότες και στους επαγγελματίες που έχουν πληγεί. Στην Ανατολική Αττική υπάρχει κι ένα ακόμα μεγάλο θέμα. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού, της τακτοποίησης δηλαδή δασικών χαρτών και πολεοδομικού σχεδιασμού, που είναι ένα μεγάλο έλλειμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρέπει κι αυτό να λυθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τους πολίτες και το περιβάλλον».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παναγιώτη Φλεβάρη, τον πρόεδρο της κοινότητας Θυμαριού Σαρωνικού «ο Αίολος» Μιχάλη Ρόκκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιάς Φώκαιας Μιχάλη Αβραμιώτη και την ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλο Σαρωνικού Ναταλί Κακκαβά.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην περιοχή βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της LEFT και ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος, ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Ψυχογιός, η βουλεύτρια Επικρατείας Έλενα Ακρίτα, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Μπουλέκος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και τοπικά στελέχη.

Αύριο ο Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.