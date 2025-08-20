ΝΑΤΟ: Τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΑΤΟ: Τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία
Φωτογραφία: Reuters

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών του ΝΑΤΟ συνέρχονται σήμερα με τηλεδιάσκεψη με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των συνομιλιών ανάμεσα στους συμμάχους του Κιέβου για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης με την Μόσχα.

Politico: Το σχέδιο των Ευρωπαίων για να εκτεθεί ο Πούτιν στον Τραμπ και να τερματιστεί ο πόλεμος – Η παρασκηνιακή στρατηγική «win-win»

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο την εντατικής διπλωματικής κινητοποίησης που ακολουθεί την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Χθες, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος για την παροχή αεροπορικής στρατιωτικής υποστήριξης ως εγγύηση ασφαλείας στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία, αποκλείοντας πάντως το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, αποστολή που καλούνται να αναλάβουν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν δυνάμεις επί τόπου», δήλωσε ο Aμερικανός πρόεδρος στο Fox News αναφερόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας τους οποίους είχε υποδεχθεί την προηγουμένη στο Οβάλ Γραφείο.

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι τυχόν ειρηνευτική διευθέτηση θα πρέπει να εγγυάται την «ασφάλειά» της και την ασφάλεια των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, ένα από τα προσχήματα που χρησιμοποίησε το Κρεμλίνο για να εισβάλει τον Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τρεις ημέρες μετά την συνάντηση της Αλάσκας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο και δήλωσαν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχθεί επί της αρχής μία συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Πούτιν πρότεινε σε τηλεφώνημα με τον Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας να συναντηθεί με τον ουκρανό πρόεδρο στην Μόσχα, σύμφωνα με τρεις πηγές, αλλά ο Ζελένσκι το αρνήθηκε.

Χθες, ο «Συνασπισμός των Προθύμων», στον οποίο συμμετέχουν περί τις 30 χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, συνεδρίασε υπό τη αιγίδα του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες σχεδιασμού θα έλθουν σε επαφή τις προσεχείς ημέρες για να προετοιμάσουν την ανάπτυξη δύναμης διασφάλισης αν τερματισθούν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κιρ Στάρμερ.

Διότι το Κίεβο φοβάται ότι, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας, η Μόσχα θα ξαναεπιχειρήσει εισβολή.

Το ίδιο φαίνεται ότι σκέφτεται και ο Εμανουέλ Μακρόν που δήλωσε χθες ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του» και ζήτησε από τους Ευρωπαίους να μην είναι αφελείς μπροστά σε μία Ρωσία που θα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη».

«Από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο δίκτυο LCI ο Εμανουέλ Μακρόν που πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

