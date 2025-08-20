Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ – Πήδηξε από πεζογέφυρα 

Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του τρένου του ΗΣΑΠ, νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας έπεσε από πεζογέφυρα στις γραμμές του τρένου, μεταξύ των σταθμών Ηρακλείου και Νέας Ιωνίας. Παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε σοβαρή κατάσταση και διακομίζεται στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Για το συμβάν κλήθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία κινητοποιήθηκε με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες.

Αυτή την ώρα, λόγω του περιστατικού εκτός λειτουργίας βρίσκονται προσωρινά οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο.