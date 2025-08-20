Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε κολώνα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας – ΦΩΤΟ 

Ένας 74χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο, που συνέβη το πρωί της Τετάρτης, στην Ε.Ο. Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καλού Νερού, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω, εξετράπη της πορείας του – υπό συνθήκες που ερευνώνται – και προσέκρουσε πάνω σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Το σώμα του εκτινάχθηκε από τη θέση του οδηγού στο δεξί πίσω παράθυρο, όπου και εγκλωβίστηκε.

Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας για τον απεγκλωβισμό του. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Κυπαρισσίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δείτε φωτογραφίες: