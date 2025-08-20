Ναύπλιο: 4 συλλήψεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κατοχή ναρκωτικών – ΦΩΤΟ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου συνελήφθησαν 4 άτομα για ναρκωτικά. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 2 συνεργούς τους.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες κοκαΐνης και όχημα. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα όπου επέβαιναν οι συλληφθέντες, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Αργολίδας, στην κατοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -91- γραμμαρίων,

5 κινητά τηλέφωνα, ως μέσα για τη διευκόλυνση τέλεσης αξιόποινων πράξεων

και το χρηματικό ποσό των -760- ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 40χρονος αλλοδαπός, γιατί σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κινητό τηλέφωνο, ιδιόχειρες σημειώσεις καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.600 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.