Φάρσαλα: Στο νοσοκομείο 21χρονος έπειτα από ξυλοδαρμό – 2 συλλήψεις 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Ένας σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας τα τελευταία εικοσιτετράωρα, έπειτα από βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για έναν 21χρονο από τα Φάρσαλα, ο τραυματισμός του οποίου προήλθε από επίθεση που δέχθηκε από δύο νέους, έναν ενήλικο κι έναν ανήλικο. Το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 5.15 τα ξημερώματα στην πλατεία Δημαρχείου, κοντά στην πιάτσα των ταξί. Νωρίτερα οι εμπλεκόμενοι, χωρισμένοι σε δύο παρέες, είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από καφέ – μπαρ.

Ο 21χρονος αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων από το ΕΚΑΒ και ακολούθως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μετά το επεισόδιο, οι αστυνομικές αρχές των Φαρσάλων προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένων. Ο ένας, με καταγωγή από Θεσσαλονίκη που φιλοξενούνταν σε κοντινό χωριό στα Φάρσαλα, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος τους από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

