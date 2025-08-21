To AI παίζει με την νοημοσύνη μας

Enikos Newsroom

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη (AI) να έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ωστόσο πολλές φορές δεν θα πρέπει να αποδεχόμαστε όλα όσα μας παρουσιάζουν τα δημοφιλή AI Chatbot, χωρίς περαιτέρω έρευνα.

Τελευταίο παράδειγμα ότι πολλές φορές «η τεχνητή νοημοσύνη παίζει με την νοημοσύνη μας» είναι η είδηση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πέθανε το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

«Fake news» ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου σύμφωνα με το Gemini

Σύμφωνα με screenshots από τις απαντήσεις του AI βοηθού της Google που έστειλαν αναγνώστες του enikos.gr, το Gemini όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, έδωσε ως απάντηση ότι πρόκειται για fake news (ψεύτικη είδηση), παρουσιάζοντας και δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, με την οποία διαψεύσει τον θάνατο του.

Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις το Gemini «διάβασε» το άρθρο του enikos.gr για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, και απάντησε ότι η είδηση δεν ισχύει. Το AI Chatbot της Google υποστήριξε ότι πρόκειται για «hoax» που ξεκίνησε από έναν ψεύτικο λογαριασμό στο X με το όνομα γνωστού δημοσιογράφου. Επίσης παρουσίασε δήλωση-διάψευση του βουλευτή της ΝΔ: «Είμαι μια χαρά στην υγεία μου, είμαι με την οικογένειά μου και πληροφορήθηκα αυτή την αθλιότητα. Κάποιοι διακινούν ψευδείς και άθλιες ειδήσεις. Είναι αδιανόητο. Είναι αθλιότητα».

Μάλιστα στην μία περίπτωση, το Gemini παρουσίασε το άρθρο του enikos.gr με εντελώς διαφορετικό κείμενο.

Το πρόβλημα με το Gemini επιβεβαίωσαν και οι συντάκτες του enikos.gr.

Δείτε τις απαντήσεις του Gemini:

15:31 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

