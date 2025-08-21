Βίντεο: Σάλος με τουρίστρια που επιδίδεται σε pole dancing σε ιστό τουρκικής σημαίας

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου όπου φαίνεται μια γυναίκα να επιδίδεται σε pole dancing σε ιστό όπου κυματίζει η τουρκική σημαία.

Συγκεκριμένα, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κινητό τηλέφωνο αποτυπώνεται η στιγμή που η γυναίκα, που φέρεται να είναι τουρίστρια, ανεβαίνει στον ιστό και επιδίδεται σε χορευτικές φιγούρες.

Για αρκετά δευτερόλεπτα, η χαμογελαστή γυναίκα είναι επάνω στον ιστό και πραγματικά εντυπωσιάζει με τις κινήσεις της.

Με τα πλάνα να κάνουν τον γύρο το διαδικτύου και να γίνονται viral, οι τοπικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το θέμα, με την συγκεκριμένη γυναίκα να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιθανές κυρώσεις.

