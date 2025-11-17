Τηλεφωνικές απάτες: Προβλήματα υγείας παρουσίασαν πολλά από τα θύματα του κυκλώματος – «Έπαθαν ισχαιμικά επεισόδια, κρίσεις πανικού και κατάθλιψη»

«Τζίρο» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, είχε η άρτια οργανωμένη συμμορία Ρομά που έκανε τηλεφωνικές απάτες σε όλη την Ελλάδα, με τα θύματά τους, να είναι τώρα αντιμέτωπα με σοβαρές βλάβες στην υγεία τους.

Μόνο σε μια περίπτωση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, έβαλαν στο χέρι σχεδόν 863.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσαφικά από 70χρονη στο Ψυχικό. Προσποιούμενοι τους λογιστές την οδήγησαν – μέσα σε 48 ώρες – σε δύο υποκαταστήματα τραπεζών και την έπεισαν να τους παραδώσει τα μετρητά που είχε στον λογαριασμό της και τα κοσμήματα από τη θυρίδα της.

Μπορεί οι τηλεφωνικές απάτες που εξιχνιάστηκαν να είναι 1.089 αλλά επειδή πολλές δεν καταγγέλθηκαν, ο αριθμός τους είναι πολλαπλάσιος.

«Τα θύματα έπαθαν σοβαρές βλάβες»

Ο διευθυντής υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Λάμπρος Κουκούλης, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι: «Έχει διαπράξει πάνω από 5.000 απάτες, με το χρηματικό όφελος να υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Καθημερινά χρησιμοποιούσαν 40 τηλεφωνητές και 150 επιχειρησιακά τηλέφωνα».

Πολλά από τα θύματα των απατεώνων χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια με τον κ. Κουκούλη να αναφέρει: «Είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου, τα θύματα έπαθαν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους, όπως ισχαιμικά επεισόδια, κρίσεις πανικού, μελαγχολία, κατάθλιψη».

Τραπεζικές πιστώσεις ύψους άνω των 400.000 ευρώ είχε η γνωστή αθλήτρια που συνελήφθη

Ανάμεσα στους 44 συλληφθέντες είναι και 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ξέπλενε χρήματα για λογαριασμό του 32χρονου αδελφού της, ο οποίος είχε ρόλο εισπράκτορα στη συμμορία.

Η πρώην αθλήτρια είχε μέσα σε 2,5 χρόνια τραπεζικές πιστώσεις ύψους άνω των 400.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο δικηγόρος της, Όθων Δημοσθένους, ανέφερε: «Δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχει μία τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είναι καθημερινότητα στην οποία μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε σε επαφή με τα συγγενικά του πρόσωπα».

Ο 32χρονος αδελφός της πρώην αθλήτριας φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στη Λατινική Αμερική. Όπως έχει προκύψει, ο ίδιος ξέπλενε το μαύρο χρήμα στον τζόγο, στην αγορά ακινήτων και σε επενδύσεις.

Έγκλειστοι φυλακών μέλη της συμμορίας

Μέλη της συμμορίας ήταν και έντεκα έγκλειστοι φυλακών, καθώς και ιδιοκτήτρια εταιρείας ενοικιάσεων γιοτ που διέθετε οχήματα στους απατεώνες.

Η δικογραφία για την υπόθεση αριθμεί πάνω από 30.000 σελίδες.

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των κατηγορουμένων αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και θεωρείται βέβαιο πως θα αναγνωριστούν και από άλλα θύματά τους.