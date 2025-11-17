Θρίλερ με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό νύχτα

Ένα περίεργο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στον Νέο Κόσμο ερευνούν οι αρχές. Θύμα του τροχαίου ένας 58χρονος, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένο όχημα στην οδό Σουλιέ 9, το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11.

Ο 58χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπέστη ανακοπή καρδιάς, είτε πριν είτε μετά το τροχαίο.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου, που πιθανότατα εμπλέκεται στο τροχαίο. Οι επιβάτες της μηχανής αναζητούνται.

 

 

 

 

 

 

20:47 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πολυτεχνείο: Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας μετά την μεγάλη πορεία

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νε...
20:42 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Συμπλοκή με έναν τραυματία στο Ηράκλειο – Δείτε το βίντεο

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντ...
20:30 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ένταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο. Η ένταση πρ...
20:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η μαζική πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πορεία στη Θεσσαλονίκη για την  52η επέτειο από την εξέγερση του...
