Θρίλερ με νεκρό οδηγό στον Νέο Κόσμο: Έφερε χτυπήματα στο κεφάλι

Ένα περίεργο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στον Νέο Κόσμο ερευνούν οι αρχές. Θύμα του τροχαίου ένας 58χρονος, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρκαρισμένο όχημα στην οδό Σουλιέ 9, το απόγευμα της Δευτέρας, 17/11.

Ο 58χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπέστη ανακοπή καρδιάς, είτε πριν είτε μετά το τροχαίο.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, με τις αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου, που πιθανότατα εμπλέκεται στο τροχαίο. Οι επιβάτες της μηχανής αναζητούνται.