Τηλεφωνικές απάτες: «Η πρώην αθλήτρια αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση» λέει ο δικηγόρος της – Τι είπε για τους διαλόγους

«Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση» αναφέρει ο κ. Όθων Δημοσθένους, δικηγόρος της 37χρονης γνωστής πρώην αθλήτριας, η οποία φέρεται πως εμπλέκεται στο κύκλωμα που τα μέλη της υποδύονταν είτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, είτε λογιστές, είτε υπαλλήλους του Δήμου και ξάφριζαν ανυποψίαστους πολίτες.

Ο δικηγόρος της αθλήτριας μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πελάτισσά μου αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κρατείται από την Πέμπτη, είναι μακριά από το ανήλικο τέκνο της. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα επισκοπήσει στην ποινική δικογραφία, η οποία ξεπερνάει τις 20 – 25.000 σελίδες, δεν φαίνεται ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση αυτή. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να έρθει η ώρα της ανακρίσεως για να προβάλλουμε τους ισχυρισμούς μας».

Ο κ. Δημοσθένους ερωτηθείς για το ότι σύμφωνα με τη δικογραφία και τις πληροφορίες, φαίνεται να υπάρχει και συγγενικό της πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται εξήγησε: «Υπάρχει μία τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είναι καθημερινότητα στην οποία μπορεί να έχει οποιοσδήποτε με τα συγγενικά του πρόσωπα, αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που μέχρι τώρα εμείς έχουμε στα χέρια μας, δεν επιβεβαιώνουν το κατηγορητήριο».

«Επίσης, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε επί της αρχής ακόμα μια τέτοιου είδους τηλεφωνική συνομιλία, αν δεν συνεπικουρείται και από άλλα στοιχεία, δεν συνεπάγεται ότι μια τέτοια συνομιλία είναι κατάφαση ποινικής συμπεριφοράς, να πάμε και στα υπόλοιπα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, όχι αποσπασματική, το οποίο μόνο το έμπειρο μάτι ενός ανθρώπου που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο μπορεί να το καταλάβει», προσέθεσε.

