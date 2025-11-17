Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο λίγα λεπτά μετά τη σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο λίγα λεπτά μετά τη σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων

Λίγο μετά τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11) σημειώθηκε νέο θανατηφόρο τροχαίο στους δρόμους της Κρήτης, στον δρόμο από Πεζά προς Αρκαλοχώρι, κοντά στην έξοδο για Αστρίτσι, στο Ηράκλειο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση των τριών οχημάτων, ανασύρθηκε νεκρός ένας 52χρονος, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ.

Μάλιστα, οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων, ηλικίας 23 και 54 ετών, δεν φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες του creta24.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν αρχικά μεταξύ τούς, ενώ το τρίτο όχημα που ακολουθούσε έπεσε πάνω τους.

Το Creta24.gr δημοσίευσε βίντεο λίγα λεπτά μετά τo τροχαίο στο οποίο αποτυπώνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης των οχημάτων καθώς και η προσπάθεια από τους άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ να απεγκλωβίσουν τον νεκρό 52χρονο.

