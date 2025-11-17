Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών – Δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία λύση πάνω στην αδικία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τίρανα
πηγή: Murat Kula / Anadolu Ajansı

Την πάγια θέση του ότι η λύση του Κυπριακού «περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών» επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η επανάληψη προτάσεων του παρελθόντος συνιστά χάσιμο χρόνου.

Μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στις τελευταίες του δηλώσεις ανέφερε ότι «δεν θα γίνει καμία παραχώρηση όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά «να επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής», όπως είπε, υποστηρίζοντας πως «τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε:

«Στις 13 Νοεμβρίου, φιλοξενήσαμε τον κ. Τούφαν Ερχιουρμάν και τη σύζυγό του στην Άγκυρα, με την ευκαιρία της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στο εξωτερικό, μετά την εκλογή του στην προεδρία της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”.

Με τον κ. πρόεδρο, αξιολογήσαμε τα κοινά βήματα που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στο εθνικό μας ζήτημα της Κύπρου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες του νησιού.

Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ερχιουρμάν τόνισε στα πρόσφατα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θα γίνει καμία παραχώρηση όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων.

Θεωρούμε ότι η επανάληψη προτάσεων που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα είναι χάσιμο χρόνου. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα σε κάθε ευκαιρία, η λύση του Κυπριακού ζητήματος περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής, τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς. Διαφορετικά, δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία λύση πάνω στην αδικία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα είναι ανώριμη συναισθηματικά και δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Νέα έρευνα για Tesla: Γιατί το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θα αγόραζε όχημα του Έλον Μασκ

Morgan Stanley: Γιατί η Ελλάδα θα είναι από τους καλύτερους “μαθητές” της Ευρωζώνης μέχρι το 2027

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:17 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ολλανδία: Εισαγγελείς συνδέουν 49 θανάτους με ένα παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων

Εισαγγελείς στην Ολλανδία, ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα, πως ερευνούν τουλάχιστον 49 θανάτους π...
20:05 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της με αλυσοπρίονο – Έκοψε τον λαιμό της σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου

Φρίκη σε εμπορικό κέντρο στη Γαλλία, όπου μία γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας το λαιμό της με ένα...
19:29 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ιταλία: Νεκρός ο 32χρονος αγνοούμενος στην περιφέρεια Φριούλι – Συνεχίζονται οι έρευνες για την ηλικιωμένη

Οι πυροσβέστες ανέσυραν πριν από λίγο το άψυχο σώμα του 32χρονου Γερμανού, ο οποίος αγνοείτο α...
18:53 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντινούπολη: Στους 11 οι συλληφθέντες για τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της από δηλητηρίαση

Συνολικά 11 άνθρωποι, στην Τουρκία,  συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο στην ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα