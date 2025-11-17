Ερντογάν: Η λύση του Κυπριακού περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών – Δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία λύση πάνω στην αδικία

Την πάγια θέση του ότι η λύση του Κυπριακού «περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών» επανέλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η επανάληψη προτάσεων του παρελθόντος συνιστά χάσιμο χρόνου.

Μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στις τελευταίες του δηλώσεις ανέφερε ότι «δεν θα γίνει καμία παραχώρηση όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων».

Ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από την ελληνοκυπριακή πλευρά «να επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής», όπως είπε, υποστηρίζοντας πως «τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς».

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε:

«Στις 13 Νοεμβρίου, φιλοξενήσαμε τον κ. Τούφαν Ερχιουρμάν και τη σύζυγό του στην Άγκυρα, με την ευκαιρία της πρώτης επίσημης επίσκεψής του στο εξωτερικό, μετά την εκλογή του στην προεδρία της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”.

Με τον κ. πρόεδρο, αξιολογήσαμε τα κοινά βήματα που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στο εθνικό μας ζήτημα της Κύπρου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες του νησιού.

Είναι σημαντικό ότι ο κ. Ερχιουρμάν τόνισε στα πρόσφατα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θα γίνει καμία παραχώρηση όσον αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων.

Θεωρούμε ότι η επανάληψη προτάσεων που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα είναι χάσιμο χρόνου. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα σε κάθε ευκαιρία, η λύση του Κυπριακού ζητήματος περνάει από τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδείξει το θάρρος, τη βούληση και τη εποικοδομητική στάση που επέδειξαν οι Τουρκοκύπριοι εξ αρχής, τότε μπορεί να βρεθεί μια μόνιμη, δίκαιη και ρεαλιστική λύση που θα βασίζεται στην κυριαρχική ισότητα και την ισότιμο διεθνές καθεστώς. Διαφορετικά, δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία λύση πάνω στην αδικία».