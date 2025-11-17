Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς – Στο επίκεντρο η αναβάθμιση του τένις στην Ελλάδα

Συνάντηση με τον κορυφαίο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς είχε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα social media, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ελληνικό τένις.

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του μετά την συνάντηση με τον Σέρβο τενίστα.