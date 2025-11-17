Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς – Στο επίκεντρο η αναβάθμιση του τένις στην Ελλάδα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μητσοτάκης Τζόκοβιτς

Συνάντηση με τον κορυφαίο τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς είχε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.  Όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα social media, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το ελληνικό τένις.

«Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του μετά την συνάντηση με τον Σέρβο τενίστα.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα είναι ανώριμη συναισθηματικά και δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Νέα έρευνα για Tesla: Γιατί το 41% των οδηγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θα αγόραζε όχημα του Έλον Μασκ

Morgan Stanley: Γιατί η Ελλάδα θα είναι από τους καλύτερους “μαθητές” της Ευρωζώνης μέχρι το 2027

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:27 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Νιγηρία: Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας – Κατηγορεί το Κονγκό ότι… έκανε βουντού για να νικήσει στα πέναλτι

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Νιγηρίας, Έρικ Σελέ, είναι οργισμένος μετά τον αποκλεισμό της ο...
11:11 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

NBA: Οι Λέικερς στο επίκεντρο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό – Η λίγκα συλλέγει αρχεία και έγγραφα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μεταξύ των ομάδων του ΝΒΑ που κλήθηκαν να παραδώσουν «έγγραφα κα...
04:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Όσκαρ: Πήρε εξιτήριο ύστερα από πέντε μέρες νοσηλείας λόγω καρδιακών προβλημάτων

Ο Όσκαρ, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με τη σπουδαία καριέρα στην Τσέλσι, νοσηλεύεται σε νοσοκ...
01:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα – Ολυμπιακός 3-2: Οι Μεσσήνιοι «σόκαραν» τους Πειραιώτες με επική ανατροπή – ΒΙΝΤΕΟ

Η Καλαμάτα έγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές σελίδες της στη Volley League, καθώς η ομάδα επ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα