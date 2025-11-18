Θεσσαλονίκη: Ξανά σε δίκη γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής για revenge porn

Στο δικαστήριο οδηγείται σήμερα (18/11), ξανά, γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής έπειτα από μήνυση της πρώην συντρόφου του, ότι διακίνησε στο διαδίκτυο προσωπικές τους στιγμές.

Πριν λίγο ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης του 61χρονου παρουσιαστή, για διακίνηση ευαίσθητου υλικού με την πρώην σύντροφό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η μήνυση είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ ο παρουσιαστής ήδη έχει καταδικαστεί και για άλλη υπόθεση σε φυλάκιση τριών χρόνων. Εκκρεμεί ακόμη μία δίκη σε βάρος του για διακίνηση βίντεο με άλλη σύντροφό του.

Η δίκη σήμερα, ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από αίτημα της 42χρονης πρώην συντρόφου του. Ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δικάζεται διά πληρεξουσίου συνηγόρου. Στη σημερινή δίκη κατηγορείται για δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού που αφορά σεξουαλική ζωή προσώπου με σκοπό βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

