Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 2 υπάλληλοι καταστημάτων για πώληση αλκοόλ σε 16χρονες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

μπύρες αλκοόλ

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ημεδαπών για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικες προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 29χρονο και έναν 24χρονο με την κατηγορία της έκθεσης, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνος και ως υπάλληλος καταστήματος αντίστοιχα, επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε δύο 16χρονες.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

