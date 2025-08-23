Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 14χρονος και 17χρονος για τον ξυλοδαρμό 16χρονου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

ληστεία ανήλικοι

Αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς συνέλαβαν χθες Παρασκευή 22 Αυγούστου δύο ανήλικους 14 και 17 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος των οποίων, αλλά κι ενός ακόμη ατόμου 16 ετών, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, σχημάτισαν δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι συλληφθέντες εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν άλλον 16χρονο.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.

 

