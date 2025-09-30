Θεσσαλονίκη: Πτώση γυναίκας από μπαλκόνι πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση 

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ένα συμβατικό ασθενοφόρο καθώς και η Κινητή Μονάδα Μ1 με γιατρό. Οι διασώστες ακολούθησαν τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, ενώ η γιατρός της Κινητής Μονάδας προχώρησε σε διασωλήνωση της ασθενούς επί τόπου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε πολύ βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το thestival, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.