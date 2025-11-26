Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος συνελήφθησαν με καλάσνικοφ, βαλλίστρα και σπρέι πιπεριού 

Οπλοστάσιο, αποτελούμενο από ένα καλάσνικοφ και μία βαλλίστρα, έκρυβαν 77χρονος και ο 44χρονος γιος του σε αποθήκη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει και έναν 47χρονο, γιο του πρώτου και αδελφό του δευτέρου, που είναι ήδη έγκλειστος σε φυλακές, εκτίοντας ποινή για υπόθεση ναρκωτικών.

Η αστυνομική έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη του οπλοστασίου φαίνεται πως ήρθε σε συνέχεια της σύλληψης του 47χρονου έγκλειστου, τον περσινό Σεπτέμβριο, από αστυνομικούς της ίδιας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε αποθηκευτικό χώρο κοντά σε κατοικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν:

  • ένα πολεμικό τυφέκιο, τύπου καλάσνικοφ, με 2 γεμιστήρες και 80 πολεμικά φυσίγγια,
  • μία βαλλίστρα με 5 βέλη,
  • ένα σπρέι πιπεριού,
  • ένας σταθερός πομποδέκτης και
  • 3 φορητοί πομποδέκτες με 3 ζεύγη ακουστικών.

Εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή παραμένουν υπό κράτηση.

