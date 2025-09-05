Θεσσαλονίκη: Κλείνουν σταθμοί του Μετρό, το Σάββατο, ενόψει ΔΕΘ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης

Αναστέλλεται προσωρινά  η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης,  το Σάββατο 6/9, στις 15:00 το μεσημέρι. Η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου, «Thema».

Χωρίς στάσεις οι συρμοί στους κλειστούς σταθμούς

Οι προαναφερόμενοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, και επισημαίνεται ότι για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με την Thema.

Στο μεταξύ, με την ίδια ανακοίνωση η Thema γνωστοποιεί ότι στη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (6-14/9), θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι», για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών, τις εξής ώρες:

  • Την Παρασκευή 5/9 από 09:00 έως τις 17:00
  • Το Σάββατο 06/09 και την Κυριακή 07/09 από τις 09:00 εως τις 21:00
  • Την Δευτέρα 08/09 έως την Παρασκευή 12/9 και από τις 15:00 εως τις 21:00
  • Το Σάββατο 13/9, την Κυριακή 14/09 απο τις  09:00 – 21:00 το βράδυ

