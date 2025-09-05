Αρπαγή βρέφους από τα Καμίνια: «Δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να είπε ο 17χρονος που συνελήφθη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αρπαγή βρέφους από τα Καμίνια: «Δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να είπε ο 17χρονος που συνελήφθη

Ένα νέο περιστατικό αρπαγής βρέφους σόκαρε την Αττική, με έναν 17χρονο να συλλαμβάνεται από τις Αρχές, καθώς κατηγορείται ότι άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το εγκατέλειψε σε καρότσι σούπερ μάρκετ, κοντά στην Ακρόπολη. Την ίδια ώρα, συνελήφθη και η γυναίκα που εμφανίστηκε ως μητέρα του παιδιού, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο έφηβος συνελήφθη στον Άλιμο από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τον ίδιο που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει ακόμη ένα μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο 17χρονος παραδέχτηκε και τις δύο αρπαγές, ωστόσο δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις για το κίνητρό του. Φέρεται, μάλιστα, να δήλωσε στους αστυνομικούς πως «δεν χωνεύω τους Ρομά» και «ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους». Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός παρίστανε κατά καιρούς και τον ελεγκτή σε λεωφορεία.

Την ίδια στιγμή, συνελήφθη και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους, μόλις 30 ημερών. Η γυναίκα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων ότι άγνωστος της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το μωρό βρέθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης από μία 54χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία το εντόπισε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το βρέφος

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το καροτσάκι με το μωρό από τα Καμίνια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) συνελήφθη στον Άλιμο ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Mega καταγράφεται ο νεαρός άνδρας να φεύγει από το φαρμακείο, μαζί με το καρότσι και το βρέφος, στις 16:10. Έχει ένα τσαντάκι στον ώμο του, φοράει ένα τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα και κινείται βιαστικά.

Η γυναίκα, που δηλώνει μητέρα του παιδιού, διακρίνεται να τρέχει και να τον κυνηγάει απεγνωσμένη. Μαζί της είναι και άλλα μικρά παιδιά που τρέχουν μαζί της.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το καρότσι και κοντά της να περπατάει ο άνδρας που αργότερα άρπαξε το καρότσι με το μωρό.

Έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αλλά φαίνονται να μιλάνε, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στο φαρμακείο.

Το βρέφος που είχε βρεθεί δίπλα σε κάδο

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ένα μωρό είχε βρεθεί δίπλα σε έναν κάδο, στον Άλιμο. Τότε η 43χρονη γιαγιά του είχε καταγγείλει την αρπαγή του από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη είχε υποστηρίζει πως ενώ βρισκόταν με το βρέφος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό.

Μάλιστα, φέρεται να είπε πως την πλησίασε, ζητώντας από την ίδια να αγοράσει το παιδί. Εκείνη υποστήριξε πως αρνήθηκε, με τον άνδρα να αρπάζει το μωρό και να εξαφανίζεται. Λίγες ώρες αργότερα το μωρό είχε βρεθεί στον Άλιμο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

myEfka.Live.gov.gr: Νέες υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα

Goldman Sachs: Αυτά είναι τα πιθανά σενάρια για την τιμή του χρυσού

Το νέο ψηφιακό σημειωματάριο της Remarkable είναι μικρότερο από ένα τυπικό βιβλίο τσέπης

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:32 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοχειρία «βλέπουν» οι αρχές για το νεκρό ζευγάρι – Δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Το σενάριο του φόνου και της αυτοχειρίας είναι αυτό που εξετάζεται ως πιθανότερο ως προς τις σ...
23:25 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Απολογούνται την Παρασκευή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, στη φυλακή οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι – Στο «φως» νέοι διάλογοι του «Στρατηγού»

Τον δρόμο για την φυλακή πήραν το απόγευμα της Πέμπτης έξι από τους εμπλεκόμενους στην εγκλημα...
22:16 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: «Θερμό επεισόδιο» στη Μηλίνα κατά τη διάρκεια ελέγχου της Κτηματικής Υπηρεσίας – Πέταξαν το GPS στη θάλασσα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε, σήμερα Πέμπτη το πρωί 4/9, στο παραλιακό μέτωπο της Μηλίνας στο...
22:09 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 4/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2958 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Πέμπτης (4/9). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος