Αρπαγή βρέφους από τα Καμίνια: «Δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους», φέρεται να είπε ο 17χρονος που συνελήφθη

Ένα νέο περιστατικό αρπαγής βρέφους σόκαρε την Αττική, με έναν 17χρονο να συλλαμβάνεται από τις Αρχές, καθώς κατηγορείται ότι άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το εγκατέλειψε σε καρότσι σούπερ μάρκετ, κοντά στην Ακρόπολη. Την ίδια ώρα, συνελήφθη και η γυναίκα που εμφανίστηκε ως μητέρα του παιδιού, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο έφηβος συνελήφθη στον Άλιμο από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τον ίδιο που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει ακόμη ένα μωρό μέσα από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε στον Άλιμο, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο 17χρονος παραδέχτηκε και τις δύο αρπαγές, ωστόσο δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις για το κίνητρό του. Φέρεται, μάλιστα, να δήλωσε στους αστυνομικούς πως «δεν χωνεύω τους Ρομά» και «ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους». Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός παρίστανε κατά καιρούς και τον ελεγκτή σε λεωφορεία.

Την ίδια στιγμή, συνελήφθη και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους, μόλις 30 ημερών. Η γυναίκα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων ότι άγνωστος της άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια, ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες, καθώς σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το μωρό βρέθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης από μία 54χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία το εντόπισε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το βρέφος

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα που άρπαξε το καροτσάκι με το μωρό από τα Καμίνια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) συνελήφθη στον Άλιμο ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι άρπαξε το βρέφος από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Mega καταγράφεται ο νεαρός άνδρας να φεύγει από το φαρμακείο, μαζί με το καρότσι και το βρέφος, στις 16:10. Έχει ένα τσαντάκι στον ώμο του, φοράει ένα τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα και κινείται βιαστικά.

Η γυναίκα, που δηλώνει μητέρα του παιδιού, διακρίνεται να τρέχει και να τον κυνηγάει απεγνωσμένη. Μαζί της είναι και άλλα μικρά παιδιά που τρέχουν μαζί της.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται η μητέρα να περπατάει με το καρότσι και κοντά της να περπατάει ο άνδρας που αργότερα άρπαξε το καρότσι με το μωρό.

Έχουν μία απόσταση μεταξύ τους, αλλά φαίνονται να μιλάνε, ενώ στη συνέχεια μπαίνουν στο φαρμακείο.

Το βρέφος που είχε βρεθεί δίπλα σε κάδο

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ένα μωρό είχε βρεθεί δίπλα σε έναν κάδο, στον Άλιμο. Τότε η 43χρονη γιαγιά του είχε καταγγείλει την αρπαγή του από έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας.

Η 43χρονη είχε υποστηρίζει πως ενώ βρισκόταν με το βρέφος μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια, ένας άνδρας της άρπαξε το μωρό.

Μάλιστα, φέρεται να είπε πως την πλησίασε, ζητώντας από την ίδια να αγοράσει το παιδί. Εκείνη υποστήριξε πως αρνήθηκε, με τον άνδρα να αρπάζει το μωρό και να εξαφανίζεται. Λίγες ώρες αργότερα το μωρό είχε βρεθεί στον Άλιμο.