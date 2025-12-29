Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 71χρονη – Είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η 71χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου, στην Κάτω Τούμπα. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αφού ήδη είχε υποστεί ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, o σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική. Υπενθυμίζεται ότι η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα στο περιστατικό, απεγκλωβίζοντας συνολικά πέντε άτομα: την ηλικιωμένη γυναίκα και τον σύζυγό της, καθώς και μία μητέρα με τα τρία παιδιά της από τον τρίτο όροφο.