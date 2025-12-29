Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 71χρονη – Είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η 71χρονη – Είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η 71χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, άφησε την τελευταία της πνοή.

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Επταλόφου, στην Κάτω Τούμπα. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αφού ήδη είχε υποστεί ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, o σύζυγός της παραμένει νοσηλευόμενος σε καλή κατάσταση στην παθολογική κλινική. Υπενθυμίζεται ότι η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα στο περιστατικό, απεγκλωβίζοντας συνολικά πέντε άτομα: την ηλικιωμένη γυναίκα και τον σύζυγό της, καθώς και μία μητέρα με τα τρία παιδιά της από τον τρίτο όροφο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι μπορεί να σημαίνει όταν αλλάζουν χρώμα τα χέρια και τα πόδια στο κρύο; Ειδικός εξηγεί

Κακοποιημένα παιδιά «παρκαρισμένα» στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης δομών πρόνοιας

Χαλκός: Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η τιμή του – Τι λένε οι αναλυτές

ΤΕΒΑ: Έρχεται “λίφτινγκ” στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:55 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή – Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκε η γυναίκα

Τροχαίο με παράσυρση πεζής στη Νέα Ιωνία. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη το πρωί της Δευτέρας στ...
11:46 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Αττική Οδό στο ύψος Σπάτων – Αρτέμιδος: Κλειστή η αριστερή λωρίδα προς Αεροδρόμιο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αττική Οδό το βράδυ της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου ...
11:16 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Φοιτητικές εστίες: Ποιες αναβαθμίζονται – 4,1 εκατ. ευρώ για κλιματισμό, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες

Στα 4,1 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διατεθεί από το υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμ...
11:06 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Πρωτοχρονιά με λάμψη, χαρά και μοναδικές συναυλίες: Αλλαγή του έτους με Ελένη Φουρέιρα στο Πεδίον του Άρεως και Κλαυδία στο Πάρκο Τρίτση

Αν έχετε κάνει ήδη κάποια σχέδια για την Πρωτοχρονιά, μάλλον ήρθε η ώρα να τα αναθεωρήσετε! Κα...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα