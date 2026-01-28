Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 2 ετών και αφαίρεση διπλώματος στην 24χρονη οδηγό που έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Σύνοψη από το

  • Με ποινή φυλάκισης 2 ετών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ/ημέρα, και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο, τιμωρήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης η 24χρονη που προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, κατάστημα κι ένα περίπτερο στην Τούμπα.
  • Το περιστατικό είχε συμβεί τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026, ενώ κατά την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
  • Η νεαρή γυναίκα απέδωσε την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σε μηχανολογικό πρόβλημα, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες και ανέλαβε πρωτοβουλίες να τους αποζημιώσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 2 ετών και αφαίρεση διπλώματος στην 24χρονη οδηγό που έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Με ποινή φυλάκισης 2 ετών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ/ημέρα, αλλά και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για ένα χρόνο, τιμωρήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, η 24χρονη που οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο, στην περιοχή της Τούμπας.

Το περιστατικό είχε συμβεί τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026, μετά από νυχτερινή έξοδο της 24χρονης με τις φίλες της, ενώ κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε από αστυνομικούς της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος και γι’ αυτό της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Η νεαρή γυναίκα κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

«Ήπια ένα ποτό και αισθανόμουν πολύ καλά, μπορούσα να οδηγήσω» είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της, ενώ απέδωσε την «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου σε μηχανολογικό πρόβλημα τού οχήματος. «Κάτι έπαθε το γκάζι και το αυτοκίνητο άρχισε να τρέχει από μόνο του…», είπε, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες- ιδιοκτήτες των σταθμευμένων αυτοκινήτων και επιχειρήσεων, τους οποίους – όπως ανέφερε η υπεράσπισή της- ανέλαβε ήδη πρωτοβουλίες να αποζημιώσει για τις προκληθείσες υλικές ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

