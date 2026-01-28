Βουλή – Νατσιός: Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι

Με αναφορά στο τραγικό δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ξεκίνησε ο Δημήτρης Νατσιός την ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Πολιτισμού «Προστασία έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων».

«Ως Βορειοελλαδίτης Μακεδών και με προσφυγική καταγωγή και φίλος του Δικέφαλου αετού του ΠΑΟΚ αισθάνομαι την ιερή υποχρέωση να αποτίσω φόρο τιμής στην αρχή της σημερινής ομιλίας μου στα επτά νέα παιδιά που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη Ρουμανία. Στέλνω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και στις οικογένειες των ιδίων τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια», είπε ο πρόεδρος της Νίκης και συνέχισε:

«Για διαφορετικούς λόγους νιώθω επίσης την ανάγκη να αποτίσω σήμερα φόρο τιμής στις πέντε μάνες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα. Στις ηρωίδες που εργάζονταν νύχτα για να ανατρέφουν τα παιδιά τους τη μέρα.

Στο πρόσωπό τους βλέπω χιλιάδες Ελληνίδες μάνες, που μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σηκώνουν κάθε μέρα με αξιοπρέπεια το δικό τους σταυρό για να τα φέρουν βόλτα για το σπιτικό τους και τις οικογένειές τους. Η απώλειά τους μας συγκλονίζει αλλά θα έπρεπε και να μας προβληματίζει».

«Αυτές τις ημέρες τέλος τιμούμε και θυμόμαστε μια μαύρη επέτειο του Ελληνισμού, τα γεγονότα των Ιμίων. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά την τραγωδία της Κύπρου αμφισβητήθηκε και κατέστη γκρίζο ελληνικό εθνικό έδαφος. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους ήρωες Καραθανάση, Γιαλοψό και Βλαχάκο. Δεν θα ξεχάσουμε όμως και κάτι ακόμα ότι κάνατε εκείνη τη βραδιά υποστολή της ελληνικής σημαίας στη βραχονησίδα. Δεν θα ξεχάσουμε ότι, όπως κατήγγειλε ο ναύαρχος Λυμπέρης, ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης τον ρώτησε πόσο σοβαρό θεωρούσε το να πάρει την ελληνική σημαία από εκεί. Δεν θα ξεχάσουμε όμως και το σημαντικότερο το οποίο αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Αθανάσιος Έλης για το τι έγινε στις μετέπειτα διαπραγματεύσεις», είπε και συνέχισε:

«Όλοι ξέρουμε βεβαίως ότι ένα χρόνο μετά υπογράψαμε στη Μαδρίτη καθ’ υπόδειξη των Αμερικανών κείμενο που αναγνώριζε στην Τουρκία νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Όλοι ξέρουμε επίσης ότι στη Συμφωνία του Ελσίνκι το 1999 αναγνωρίσαμε ως αντικείμενο διαλόγου τις γκρίζες ζώνες. “Συναφή θέματα” τις είπαμε».

Ο κ. Νατσιός επικαλέστηκε το περιεχόμενο των απόρρητων τηλεγραφημάτων της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα στο State Department και υποστήριξε πως σύμφωνα με αυτά: Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι δεν θα επεκτείνει ποτέ τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να φέρει το εδαφικό καθεστώς των Ιμίων στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και κατέληξε:

«Δείτε λοιπόν για ποιους κόσμους μιλάμε και καταλάβετε γιατί οι Έλληνες είναι τόσο μακριά από το πολιτικό σύστημα.

Από τη μία πλευρά έχουμε τα επτά παιδιά που χάθηκαν χθες, λαϊκά παιδιά, με όνειρα, φιλοδοξίες, σχέδια για το μέλλον και πίστη στις ταυτότητες και από την άλλη είχαμε κάποιους που στο παρελθόν προετοίμαζαν για εκείνα ένα δυσοίωνο εθνικό μέλλον υποτέλειας.

Από τη μια έχουμε Ελληνίδες μάνες που άφησαν την τελευταία τους πνοή για το κατεξοχήν κοινωνικό κύτταρο της πατρίδας μας την οικογένεια και από την άλλη είχαμε ηγεσίες που απεμπολούσαν δικαιώματα του ελληνισμού».