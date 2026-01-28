Λαζαρίδης σε Ανδρουλάκη: «Δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα»

Στις απόψεις του για τις ευθύνες της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη στην υπόθεση των Ιμίων επέμεινε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης απαντώντας σε όσα του καταλόγισε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια.

Ο κ. Λαζαρίδης απυεθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «στο γεγονός της διαχείρισης της κρίσης των Ιμίων αποδειχθήκατε μοιραίοι, τραγικοί και άβουλοι, είναι δεδομένο. Και αυτό δεν το λέει η ΝΔ αλλά το λένε οι άνθρωποι, κυρίως στρατιωτικοί, που εκείνη την περίοδο συνεπλάκησαν σε αυτή τη διαχείριση της κρίσης».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επανέλαβε ότι «ο τότε Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Λυμπέρης, που ήταν επιλογή του ΠΑΣΟΚ -που μάλιστα τον ανακάλεσε από την αποστρατεία όπως και των άλλων τριών Αρχηγών των Επιτελείων-, έχει αναφέρει πολύ καθαρά πως όταν ο τότε πρωθυπουργός Κ. Σημίτης τον ρώτησε εάν συμφωνεί να φύγει η ελληνική σημαία επάνω από την δυτική Ίμια του εκείνος του είπε “όχι” και ο Σημίτης τότε του απάντησε ότι “είναι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος”» και προσέθεσε: «Το γεγονός ότι ο αείμνηστος Θ. Πάγκαλος είπε ότι εντάξει δεν πειράζει εάν φύγει η σημαία, θα πούμε ότι την πήρε ο αέρας, σε εκείνη την συμφωνία με τους Αμερικανούς για να μην υπάρξουν στρατεύματα, πλοία και σημαίες πάνω στις βραχονησίδες, το γεγονός, ότι ο τότε πρωθυπουργός Κ. Σημίτης δεν γνώριζε τι σημαίνουν Κανόνες Εμπλοκής και ρωτούσε τι σημαίνουν τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ- τι σημαίνουν; Αυτό, δεν το λέω εγώ αλλά μας το λέει ο Λυμπέρης. Το γεγονός ότι το ΚΥΣΕΑ δεν συνεδρίασε στον φυσικό του χώρο, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά στο Γραφείο του πρωθυπουργού στην Βουλή. Το γεγονός ότι ο αείμνηστος Γερ. Αρσένης -σύμφωνα με τον Λυμπέρη και όχι τη ΝΔ- δεν είπε καμία κουβέντα μέσα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας… Αυτά όλα αποδεικνύουν ότι όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να θέσει θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο».

«Προφανώς εμείς αυτό δεν το δεχόμαστε (σ.σ. ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες), αλλά όσα έγιναν τότε ήταν εκείνα που έδωσαν δικαίωμα στην Τουρκία να θέσει ζήτημα γκρίζων ζωνών για πρώτη φορά», να «αμφισβητήσει νησιά και νησίδες και βραχονησίδες», «δημιουργώντας μετά και τα σχέδια της περί γαλάζιων πατρίδων τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

«Όχι, δεν ανακαλώ τίποτα από όσα είπα» κατέληξε.

