Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 45χρονο που διακινούσε το χάπι του βιασμού

Enikos Newsroom

κοινωνία

χάπι βιασμού

Ένας 45χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστού ως «χάπι του βιασμού».

Σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά γυάλινα φιαλίδια που περιείχαν GHB καθαρής ποσότητας 73,3 ml, δύο σύριγγες των 2,5 ml με υπολείμματα της συγκεκριμένης ουσίας, 243 δισκία και πέντε αμπούλες αναβολικών, καθώς και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος αφορά τα αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και του αντιντόπινγκ, όπως επίσης για επιβλαβή φάρμακα.

Ο 45χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

